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Никаких компромиссов: у Порошенко ответили на предложение по Донбассу
Украина

Никаких компромиссов: у Порошенко ответили на предложение по Донбассу

Сегодня 14:24
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Никаких компромиссов: у Порошенко ответили на предложение по Донбассу

Киев, 5 января. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев опубликовал в американском издании The Wall Street Journal официальный ответ на вышедшую в той же газете до Нового года статью украинского олигарха Виктора Пинчука, в которой тот рекомендовал Киеву изменить жесткую позицию по отношению к Донбассу с оглядкой на изменения в политике США после президентских выборов.

В своей статье Елисеев дает решительную проукраинскую отповедь бизнесмену: Киев, по его словам, «не может согласиться пойти на компромиссы из-за одной только обеспокоенности». «Страх и слабость  — плохие советники»,  — объявил замглавы президентской администрации.

Мысль Елисеева сводится к тому, что любые попытки компромисса будут восприняты как «торговля территориями», которая противоречит взятому Украиной курсу на евроинтеграцию.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», украинский президент Петр Порошенко объявил, что Украина останется «надежным партнером» США несмотря на смену президента.

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Валентин Меликов
#виктор пинчук #константин елисеев
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