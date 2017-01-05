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КамАЗ смял легковушку на Кубани, погибли четыре человека
Происшествия

КамАЗ смял легковушку на Кубани, погибли четыре человека

Сегодня 14:04
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КамАЗ смял легковушку на Кубани, погибли четыре человека

Краснодар, 5 января. Страшное ДТП произошло в Кавказском районе Краснодарского края: в результате столкновения Chevrolet Aveo с автомобилем КамАЗ погибли четыре человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ЧП случилось вечером 4 декабря на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

Согласно приведенной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с КамАЗом. От сильного удара смертельные травмы получили две женщины и двое мужчин, находившиеся в Chevrolet, они скончались на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Как сообщала «Газета.ру», в Алтайском крае в результате массового ДТП на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский Косихинского района погибли три человека.

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Тимур Румянцев
#дтп #краснодар
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