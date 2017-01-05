Милонов предлагает наказывать за оскорбление патриотических чувств

Москва, 5 декабря. Скандально известный депутат Виталий Милонов готовит законопроект о защите патриотических чувств граждан. Документ предусматривает наказание за публичное оспаривание некоторых исторических и культурных явлений, представляющих предмет национальной гордости.

По словам представителей депутата, в последнее время многие эксперты пытаются переосмыслить историческое прошлое России.

«Участились случаи, когда некто наносит ущерб, клевещет или же ведет однозначную антироссийскую деятельность. Данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия — раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей», — пояснили в пресс-службе Милонова.

По словам представителей парламентария, искажение исторической правды вредит развитию молодежи, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин упрекнул своего коллегу из «Единой России» Виталия Милонова в незнании истории. Поводом стала критика Милонова законопроекта коммунистов, которые предложили запретить оспаривать итоги Октябрьской революции, передает «Национальная служба новостей».

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