Украинский премьер придумал, как «надуть» курс гривны с помощью газа

Киев, 5 января. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман изобрел простой и изящный способ удержать на приемлемом уровне курс гривны по отношению к доллару США: для этого Украина должна сделать очень простую вещь — перестать покупать природный газ за валюту. По мнению главы украинского правительства, этого страна достигнет за «три-четыре-пять лет».

«Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ на Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривен», — заявил Гройсман в интервью украинским СМИ.

По словам премьер-министра, за ближайшие «три-четыре-пять лет» Украина нарастит добычу собственного газа на 7 млрд кубометров, покрыв значительную часть собственного потребления — именно это позволит удержать от стремительного роста курс доллара, который сегодня при открытии торгов стоил 26,60–26,67 гривен.

Как сообщала «Национальная служба новостей», в минувшем декабре Украина, в настоящее время покупающая российский газ от европейских получателей, выразила готовность купить несколько миллиардов кубометров газа у России, однако договоренности достичь не удалось.