FAN-TV Лента новостей
Украинский премьер придумал, как «надуть» курс гривны с помощью газа
Украина

Украинский премьер придумал, как «надуть» курс гривны с помощью газа

Сегодня 13:58
337

Украинский премьер придумал, как «надуть» курс гривны с помощью газа

Киев, 5 января. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман изобрел простой и изящный способ удержать на приемлемом уровне курс гривны по отношению к доллару США: для этого Украина должна сделать очень простую вещь — перестать покупать природный газ за валюту. По мнению главы украинского правительства, этого страна достигнет за «три-четыре-пять лет».

«Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ на Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривен», — заявил Гройсман в интервью украинским СМИ.

По словам премьер-министра, за ближайшие «три-четыре-пять лет» Украина нарастит добычу собственного газа на 7 млрд кубометров, покрыв значительную часть собственного потребления — именно это позволит удержать от стремительного роста курс доллара, который сегодня при открытии торгов стоил 26,60–26,67 гривен.

Как сообщала «Национальная служба новостей», в минувшем декабре Украина, в настоящее время покупающая российский газ от европейских получателей, выразила готовность купить несколько миллиардов кубометров газа у России, однако договоренности достичь не удалось.

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: Донецк и Ясиноватая под огнем запрещенных орудий, в ДНР поймали пособницу «Азова»

Сегодня 14:13
189

В джазе только викинги. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 14:06
80

Транзитный вопрос: почему Евросоюз не поможет Украине сохранить российский газ

Сегодня 13:06
830

Сирия новости 5 января 2017 12.30: ВВС САР нанесли урон ИГ в Дейр эз-Зоре, ВВС Израиля ударили по Дамаску

Сегодня 12:30
838

Сирия сегодня: Турция наносит удар, ООН разделяет ИГ и оппозицию, армия САР укрепляется под Пальмирой

Сегодня 11:45
538
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Турция выдвинула США условия использования базы «Инджирлик»

14:40

Ученые открыли природный механизм увеличения половых органов

14:32

ДНР: пригороды Донецка и Горловки попали под обстрел ВСУ

14:31

Никаких компромиссов: у Порошенко ответили на предложение по Донбассу

14:24

Командование АТО проводит проверки в Донбассе из-за пьянства бойцов ВСУ

14:17

Ургант и Светлаков объяснили, почему нужно верить в чудеса

14:14

Новости Новороссии: Донецк и Ясиноватая под огнем запрещенных орудий, в ДНР поймали пособницу «Азова»

14:13

В джазе только викинги. Колонка Руслана Мармазова

14:06

КамАЗ смял легковушку на Кубани, погибли четыре человека

14:04

Украинский премьер придумал, как «надуть» курс гривны с помощью газа

13:58

Милонов предлагает наказывать за оскорбление патриотических чувств

13:57

Британскую королеву Елизавету II едва не убили в собственном дворце

13:39
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Турция выдвинула США условия использования базы «Инджирлик»
Читать
Закрыть