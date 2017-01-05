Ургант и Светлаков объяснили, почему нужно верить в чудеса

Москва, 5 января. Чудеса не могут случаться в мире системно, однако возможность точечного чуда, волшебного события невероятно велика, потому в чудеса стоит верить, убеждены актеры Иван Ургант и Сергей Светлаков, вместе сыгравшие в новогодней комедии «Елки-5».

В пятой части известной новогодней комедии героям помогают соцсети, однако в жизни Ургант и Светлаков предпочитают ни с кем в социальных сетях не переписываться, предпочитая личное общение, сообщает газета «Известия». Тем не менее, актеры верят в то, что чудеса в реальном мире действительно случаются.

«Я верю знаете во что? Что мир очень тесный и можно совершенно неожиданно встретить даже в самом далеком уголке своего знакомого», — отметил Иван Ургант. «Это точно! Я, наверное, в эти «соединялки» искренне тоже не верю. Это больше фантазия, такая творческая связка фильма. Но я не верю именно в системные чудеса, а вот точечно может быть всё что угодно», — добавил Сергей Светлаков.

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