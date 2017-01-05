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Дипломатия по-новому: Южная Корея следит за политикой США через Twitter Трампа
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Дипломатия по-новому: Южная Корея следит за политикой США через Twitter Трампа

Сегодня 14:53
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Дипломатия по-новому: МИД Южной Кореи подписалось на твиты Трампа

В министерстве иностранных дел Южной Кореи ввели новую должность исключительно для наблюдения за твитами Дональда Трампа. Таким способом Южная Корея пытается определить политический курс избранного президента США по отношению к нестабильному региону северо-восточной Азии.

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «Твиттерская дипломатия: Южная Корея создает новую должность наблюдателя за Twitter Дональда Трампа, чтобы определить курс его внешней политики», опубликованной на сайте The Telegraph.

Чиновнику на новой должности было поручено следить за огромным количеством записей Дональда Трампа в социальных сетях. По сообщениям южнокорейской газеты «Йонганг дейли», причиной создания этого поста послужило то, что корейское правительство «все еще занимается налаживанием связей с Трампом и не располагает достаточным пониманием его внешней политики; подобные чувства, впрочем, испытывает большая часть мира».

«В настоящее время его сообщения длиной в 140 знаков позволяют наиболее ясно осознать политику новой администрации», — пишут там.

Одно из последних заявлений Трампа в Twitter относительно Корейского полуострова было реакцией избранного президента на новогоднее обращение Ким Чен Ына, в котором северокорейский диктатор указал, что его государство близко к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной нанести ядерный удар по целям на территории США. «Этого не будет!» — заявил избранный президент Трамп.

Эта запись Трампа послужила для правительства Южной Кореи первым примером, показавшим отношение избранного президента США к программам Пхеньяна по разработке оружия массового поражения.

Новый аналитик Twitter передал эту информацию Юну Бёнсе, министру иностранных дел Южной Кореи. Последний позже заявил, что посредством записи в Twitter новый лидер США вынес КНДР «ясное предупреждение».

Дипломатия по-новому: МИД Южной Кореи подписалось на твиты Трампа

После победы на выборах миллиардер-республиканец придерживается совершенно иного способа ведения политики нежели его предшественники. Он регулярно пишет сообщения в Twitter, где критикует способы ведения внешней политики и высказывает свое видение международных отношений. При этом Трамп подчас затрагивает наиболее серьезные вопросы национальной безопасности.

Может, сообщения в Twitter и довольно быстрое средство передачи информации, однако такой способ ведения дипломатии далек от того, к которому привыкли Южная Корея и другие страны северо-восточной Азии.

Южная Корея, похоже, готова приспособиться к такому подходу Дональда Трампа, а вот Китай далеко не забавляет этот необычный способ ведения внешней политики.

Информационное агентство правительства КНР «Синьхуа» выступило с критикой Трампа за его колкости в социальных сетях. В сообщениях, возмутивших Пекин, охватывался широкий круг вопросов: от проблемы Тайваня до территориального спора в Южно-Китайском море.

В понедельник Трамп написал в своем Twitter: «Китай получил огромное количество денег и богатств из США в абсолютно односторонней торговле и не хочет помочь с Северной Кореей. Замечательно!»

В ответ на сообщение Трампа в «Синьхуа» была опубликована статья под ироничным заголовком «Одержимость «твиттерской дипломатией» неуместна».

«Здравый смысл говорит нам, что внешняя политика — это не детская игра. Но еще меньше она похожа на проведение торговых сделок, — сказано в статье. — Twitter не должен быть инструментом внешней политики».

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Алексей Громов
#дональд трамп
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