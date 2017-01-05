Власти Турции раскрыли подробности подготовки теракта в ночном клубе

Анкара, 5 января. Власти Турции полагают, что террорист, атаковавший ночной клуб в Стамбуле, действовал не один. Об этом в четверг сообщил вице-премьер страны Вейси Кайнака.

По его словам, следователи полагают, что преступник получал помощь со стороны. Согласно предварительным данным, злоумышленник является этническим уйгуром и в настоящее время находится за пределами Турции. Полиция уже установила его связи и места, где он может скрываться.

Как сообщает Газета.Ru, правоохранительные органы Турции задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» (ДАИШ) и к подготовке теракта в Стамбуле, который унес жизни 39 человек.