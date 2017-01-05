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Доллар впервые за полтора года опустился ниже 60 рублей
Экономика

Доллар впервые за полтора года опустился ниже 60 рублей

Сегодня 15:15
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Доллар впервые за полтора года опустился ниже 60 рублей

Москва, 5 января. Биржевой курс доллара впервые с июля 2015 года опустился ниже 60 рублей.

По данным Московской биржи на 14.51, американская валюта потеряла 90 копеек и торговалась по 59,55 рубля. Стоимость евро снизилась на 82 копейки и составила 62,54 рубля.

Как сообщает газета «Известия», утром в четверг, 5 января, средневзвешенный курс доллара снизился на 83,77 копейки. В 11.30 мск доллар стоил 60,13 рубля.

Ранее «Известия» писали, что экономика России в прошлом году перешла от рецессии к стагнации, стабилизировала рубль и поставила рекорд по росту фондового рынка, в целом преодолев финансовый и и экономический кризис и добившись роста промышленности.

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Константинов – об особенном чувстве юмора Путина и выразительных лицах киевской власти. ФАН-ТВ
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