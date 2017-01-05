Новости Новороссии: Донецк и Ясиноватая под огнем запрещенных орудий, в ДНР поймали пособницу «Азова»

Новороссия, 5 января. Пограничная служба ДНР задержала несовершеннолетнюю пособницу украинского нацбатальона «Азов». Киев распространяет дезинформацию о том, что подразделения республик Донбасса обстреливают позиции ВСУ. Киевские силовики провели минометные обстрелы Донецка и Ясиноватой.

«Азов» направил на операцию в ДНР несовершеннолетнюю девушку

По информации силовых ведомств Донецкой народной республики, сотрудники пограничной службы задержали на границе ДНР на контрольно-пропускном пункте «Гнутово» несовершеннолетнюю дончанку Валерию Мазуренко, являющуюся пособницей украинского нацбатальона «Азов».

В ходе допроса выяснилось, что на данный момент подросток проживает в Мариуполе. Кроме того, девушка ясно дала понять, что непосредственно связана с боевиками украинского националистического формирования «Азов», рассказали в ведомстве.

Мазуренко, согласно заданию командования нацбатальона, намеревалась провезти через границу на территорию республики пропагандистские материалы, агитационную и экстремистскую литературу, представляющую идеи украинского националистического подразделения.

Напомним, накануне в ведомстве сообщили, что украинские подразделения открыли массированный огонь по контрольно-пропускному пункту «Майорск», находящемуся на севере от Горловки, из гранатометов и стрелкового оружия.

ВСУ нанесли минометные удары по Донецку, Ясиноватой и югу ДНР

Согласно данным представителей силовых ведомств Донецкой народной республики, накануне вечером и ночью подразделения ВСУ провели обстрелы шести населенных пунктов ДНР, используя запрещенное вооружение.

Украинские военнослужащие вели огонь по прифронтовым территориям республики с 18.00 до 00.00. Всего с их опорных пунктов было выпущено 60 мин калибрами 120 и 82 мм. Кроме того, силовики произвели десятки выстрелов из различных видов гранатометов и бронемашин, рассказал источник в ведомстве.

В зоне поражения оказались населенные пункты, расположенные в окрестностях Ясиноватой — Крутая Балка, Жабичево и Спартак, а также поселок Трудовские на окраине Донецка. Кроме того, под удар попали населенные пункты Саханка и Коминтерново Новоазовского района в южной части республики.

Напомним, ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что командование украинской армии осуществило переброску очередной партии военной техники на свои позиции вблизи линии фронта. Как передавала «Газета.ру», ВСУ укрепили опорные пункты танками и крупнокалиберными минометами.

Штаб АТО пытается дискредитировать Донбасс

В пресс-службе штаба так называемой АТО в Донбассе заявили о том, что военнослужащие Луганской и Донецкой народных республик якобы обстреляли опорные пункты подразделений ВСУ на нескольких направлениях.

Согласно опубликованным на официальной странице штаба АТО в Facebook данным, за минувшие сутки позиции украинской армии подверглись обстрелами 52 раза. Украинская сторона утверждает, что подразделения ДНР якобы нанесли удары из артиллерии и минометов по окраинам населенных пунктов Троицкое и Луганское. Кроме того, по их информации, обстрелы также велись и на мариупольском направлении. Там в зоне поражения оказались Лебединское, Широкино, Водяное и Павлополь.

Военнослужащих Народной милиции ЛНР Киев обвинил в обстрелах опорных пунктов украинских подразделений недалеко от Станицы Луганской, Новоалександровки и Богуславского. Как утверждают сотрудники пресс-службы АТО, ополченцы ЛНР применяли в ходе обстрелов минометы и гранатометы.

Напомним, ранее в штабе Народной милиции ЛНР сообщили, что прифронтовые зоны республики были обстреляны украинскими военнослужащими семь раз за минувшие сутки. Что касается ДНР, то, согласно данным заместителя командующего Эдуарда Басурина, подразделения ВСУ почти 1 250 раз нарушили установленный режим перемирия, обстреляв окрестности Горловки, Ясиноватой, Донецка и юг республики из тяжелых минометов, гранатометов, БМП и стрелкового оружия.