Британскую королеву Елизавету II едва не убили в собственном дворце

Лондон, 5 января. Как стало известно из откровений бывшего охранника британской королевы Елизаветы II, однажды официальный правитель Великобритании едва не лишилась жизни, наткнувшись ночью в коридоре своего дворца на одного из охранников.

Уже немолодая в то время королева страдал бессонницей и, одевшись в пальто, брела по коридору дворца, собираясь выйти во двор и немного прогуляться. В коридоре она столкнулась с караульным, который не признал свою королеву и выхватил оружие, закричав «Кто идет?»

Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не подстрелил», — приводит рассказ бывшего охранника британская газета Independent. «Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять», — с достоинством ответила королева Елизавета.

Охранник не уточнил, когда произошла эта встреча, едва не ставшая роковой для королевы.