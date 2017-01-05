В джазе только викинги. Колонка Руслана Мармазова

Полагаю, каждому понятно, почему во времена Владимира Ильича Ленина важнейшим из искусств являлось кино? Страна была почти поголовно безграмотной. А так массово, четко, выразительно, неотразимо внедрить важные идеологические постулаты ничто, кроме кинематографа, было и не в состоянии.

Потом страна жадно прильнула к роднику грамоты и достаточно быстро превратилась в самую читающую в мире. У меня есть все основания не видеть здесь и малейшего преувеличения. Именно что в самую читающую! Я там жил, я помню, знаю.

Ленин снова жив

Но! Даже тогда роль кино, может, слегка и утратив свою лидирующую позицию, все-таки оставалась исключительно важной. Больше того, экран оттенил возможности печатного слова, причем в выгодную для последнего сторону. К временам развитого социализма отнесем зарождение фразы, которая и сейчас еще нет-нет, да и мелькнет у продвинутой публики: «Хороший фильм, но книга интересней».

А затем большая страна стала рушиться. В ее независимых осколках и с народным образованием ситуация упростилась до примитива (спасибо заморским друзьям за их передовые, так сказать, методики), и вообще читать стали меньше… Прилично меньше, и не спорьте. Это же нынче уже изыск! Хобби чудаков-ретроградов… Кто будет глаза мозолить и мозги напрягать, когда телевизор (компьютер, аудиокнига) информацию разжует, разложит по рецепторам и почти переварит даже, а уж потом ведет мягко и ненавязчиво.

Так что, друзья мои, Ленин снова жив. И кино — по-прежнему важнейший из инструментов наполнения извилин граждан идеологическими впрыскиваниями, только уже на качественно новом технологическом этапе. Уж как будете воспринимать это приспособление, как шприц, капельницу или клизму — ваше персональное дело.

КПП на сказочной границе

Минувший год завершился, а нынешний начался под аккомпанемент звенящей общественной дискуссии вокруг премьеры фильма «Викинг». Считаю, что вот отличная иллюстрация для мыслей, которые я попытался изложить в первых абзацах. Оценки полярные! И в этом смысле, скорее всего, можно говорить о маркетинговом успехе проекта.

Фильм, толком еще не прокаченный по русскоязычным просторам (а что это случится, сомневаться не приходится — бюджет колоссальный, рекламные вложения такие, что «Викинга» увидят даже в самых дальних стойбищах), стал событием и поводом чуть ли не для драк. Одни потребители кинопродукции бьются в радостной истерике, мол, равного кайфа не доводилось испытывать даже от секса и алкоголя. Другие фраппированы, возмущены и обижены в самых светлых своих чувствах.

Как раз вот эти, вторые-то, занудно тычут пальцами в книжки, указывают на явные несоответствия киношного сюжета историческим реалиям и скрупулезно находят «блох» в постановке «Викинга». Отговорку это-де просто красивая сказка, нечего приставать к мелочам, смотреть же интересно и все такое прочее принимать они не хотят, да и не могут. И я их подержу, если и не во всем, то в главном.

Красивая сказка — это когда капитан Джек Воробей и благородные негодяи снуют по Карибскому бассейну в поисках сокровищ. И в «Джазе только девушки» — тоже что-то типа сказки. Из другой эпохи, с другими сценическими решениями и набором персонажей, но суть от этого не меняется. Чего там говорить, «Операция «Ы» — и это ведь сказка, рассказанная на ночь гуслярами социалистического реализма. Потому что Кракен, Душечка с маленькой гитаркой и выдающими талантами, Шурик с Федей («Надо, Федя, надо») — герои насквозь вымышленные. Фольклорные элементы и не более. Что с них взять, как и с их смешных приключений? Как фантазия и творческий потенциал авторов позволили, так все и было снято и на потеху публике выставлено.

Рычащая правда рецензий

Но с «Викингом» дело обстоит иначе. Тут главного героя никак не спрячешь под кольчугу собирательного образа. Даже если попытаться сказать, что кино снято о некоем абстрактном князе, крестившем Русь… Сразу ясно, что речь о Святом равноапостольном князе Владимире. Он один такой в истории. И место его в судьбе русского государства до такой степени уникально и незаурядно, что есть смысл относиться к этому факту уважительно. Ровно как к святыне, любые вольности с которой в состоянии обидеть людей. Причем как верующих, так и не очень.

Мне уже довелось прочитать ряд возмущенных рецензий на «Викинга». Авторы их дотошны и внимательны к деталям. Скажем, известный московский журналист и кинокритик Андрей Малосолов люто нарычал целый список легкомысленных, если не преступных недоработок съемочной группы, включая ориентацию актера Даниила Козловского (не достоин, мол, играть Владимира Крестителя), не соответствующий эпохе волосяной покров Рогнеды и противоречащий законам физики и здравого смысла спуск на ладьях с возвышенностей на головы врага… Может быть. В конце концов, у каждого есть право на собственное мнение. Но я обращу внимание лишь на моменты глобальные.

Прежде всего, упрощенное, лубочное какое-то толкование самого важного деяния Святого князя Владимира. Да и вообще главного, судьбоносного события нашей истории. Это же Крещение! А в кино выходит, что была, типа, грязь и запустение, и тут раз — в миг чистота и белые одежды. Мне кажется, не очень верно и просто примитивно трактовать принятие Православия, как гигиеническую процедуру. Вера — путь к чистоте высшего порядка. Где, между прочим, бродяга в завшивленном рубище, но с чистой душой может оказаться куда ближе к Господу, чем любой напомаженный и дорого ряженный телевизионный деятель. Это ни в коем случае не в осуждение, так, скромное и смиренное мнение православного мирянина.

Дюбель норманнской теории

А вот вам момент, который, благодаря постановке «Викинга», теперь прочно вживлен в общественное сознание доверчивых зрителей. Что ужасно… Название заметили? «Викинг»! И никак иначе. Собственно, название не так и важно, главнее суть повествования.

Века дискуссии, которую вели лучшие умы отечественной науки, но так и не дали народу единой версии. Были многочисленные адепты норманнской теории. Кстати сказать, начались они с пестрой плеяды немецких ученых, заправлявшей в давние времена в наших научных аудиториях. Эти считали, что российская государственность выросла исключительно из варяжских дружин, а сами славяне были на нее никак не способны. Антинорманисты бурно возражали, а один из самых ярких и матерых их представителей Михайло Ломоносов вовсе выводил Рюрика из полабских славян…

Каждая сторона сыпала доводами, источники доставала из хранилищ, археологические памятники из земли выковыривала, но, еще раз подчеркиваю, однозначной победы так никто и не достиг. В советской историографии, скажем, приветствовался антинорманизм, он ведь куда патриотичнее. Но и противоположная версия тактично изучалась со всеми подробностями. Больно уж важный этот вопрос для истории России.

И вот дождались. Объявился режиссер Андрей Кравчук с продюсером Константином Эрнстом и решили: «Викинг». Вся не долга. Теперь хоть ежедневно вещай по телевизору о неоднозначности трактовки, рассказывай об аргументах антинорманистов, то есть прославянских ученых, всякий посмотревший кино или даже просто слышавший о нем от соседей, будет уверен, что князь Владимир абсолютно точно викинг, варяг, норманн, скандинав, швед какой-нибудь. И что если даже уже при нем славяне были еще чумазыми дикарями, то при ранних Рюриковичах — подавно. Откуда от таких государственности ждать? Нет, читающие-то, сомневающиеся, критически мыслящие люди возьмут книги, изучат вопрос или освежат школьные-вузовские знания. Только много ли их окажется? Говорю же, читают нынче слабо. А тут такой идеологический дюбель вбили. Это же страшное дело, если хотите знать.

Где убили Гитлера?

Предвижу возражения. Так сказать, есть же священная свобода творчества. Фильм художники тачали, они так видят… Да-да, согласен. Но есть вопросы государственного порядка, исторические персонажи особого значения. Вопросы, где непременно должен быть взвешенный подход. Не хочу сказать, что цензура, но контроль, консультации со специалистами — как минимум.

Понимаю, конечно, российские кинематографисты, похоже, наконец-то закупили оборудование для спецэффектов, близкое к голливудским масштабам. Получили финансовый поток, надо думать, из государственных закромов. Ясно, откуда столь дерзкий замах на крупные темы, незыблемые понятия, масштабные пласты истории. Но все же аккуратней, иначе выправлять потом годами придется.

Это же как в «Бесславных ублюдках» Тарантино. Кто посмотрел этот фильм и не очень утруждал себя изучением истории Второй Мировой, тот и сегодня пребывает в твердой уверенности, что Адольфа Гитлера, например, порешили в парижском кинотеатре. Да, полет фантазии впечатляет, вопросов нет. Дух захватывает даже. Ну, а как быть с исторической правдой?

Давным-давно, когда я учился на историческом факультете Донецкого госуниверситета, моих преподавателей в озноб бросало от фамилии Валентина Пикуля. Придет, бывало, студент на экзамен, сидит, значит, развязно, несет вдохновенную чушь, а на вопрос профессора, где, так сказать, такую странную трактовку выискали, коллега, гордо отвечает: «Так у Пикуля вычитал». Грандиозный писатель был, вопросов нет, но тоже, знаете, с раскованной фантазией, свободным полетом… Оттого книги его востребованы. Но имеют весьма относительное касательство к истории.

А тут кино, важнейшее из искусств, да с рекламным прессом по «Первому каналу», да всему народу «Викингом» по голове… Беда и огорчение.