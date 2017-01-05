Появилось видео с места падения автомобиля в реку Яуза в Москве

Москва, 5 января. Автомобиль вылетел с дороги и затонул в реке Яуза в Москве. Инцидент произошел в ночь на четверг на Госпитальной набережной.

Сотрудники МЧС уже извлекли из воды транспортное средство. О состоянии водителя ничего неизвестно.

Согласно предварительным данным, человек, находившийся за рулем, не справился с управлением из-за погодных условий.

Напомним, что аналогичный случай произошел в Хабаровском крае в ноябре, когда машина провалилась под лед на реке Сия. В результате трагедии погибли два человека, передает Газета.Ru. Водителю удалось спастись, а вот двое его пассажиров скончались.

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