Жители Петербурга стали свидетелями фантастического небесного явления

Санкт-Петербург, 5 января. Сегодня, в морозный четверг, жители Санкт-Петербурга увидели в небе впечатляющее зрелище — показавшееся на небосводе Солнце, не столь частое зимой в Северной столице, оказалось окруженным редким тройным гало, видимым при свете дня.

По сторонам от Солнца в небе сияют огромные полукольца, создаваемые рассеянными в воздухе полузамерзшими частичками воды. Еще одно, более слабое полукольцо, можно видеть выше светила. Лучше всего данный оптический эффект доступен наблюдению с верхних этажей высотных зданий.

Напомним, как сообщала «Национальная служба новостей», житель удаленного села в Башкортостане сумел заснять на видео фантастическое небесное явление — столб света, в котором двигалось НЛО.