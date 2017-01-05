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Анкара может закрыть военную базу «Инджирлик» для США
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Анкара может закрыть военную базу «Инджирлик» для США

Сегодня 13:25
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Инджирлик

Анкара, 5 января. Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой базе «Инджирлик»,  заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак, передает информагентство Reuters.

Вице-премьер Турции заметил, что вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО стоял на повестке дня турецкого правительства.

Авиабазу «Инджирлик» используют ВВС США и Турции, данная деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На военной базе находятся самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США, которая борется с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ).

Ранее Газета.Ru сообщала, что Германия инвестирует 58 миллионов евро в турецкую авиабазу «Инджирлик».

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