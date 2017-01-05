FAN-TV Лента новостей
Жители Москвы задыхаются от невыносимого запаха сероводорода
Общество

Жители Москвы задыхаются от невыносимого запаха сероводорода

Сегодня 12:46
130

Жители Москвы задыхаются от невыносимого запаха сероводорода

Москва, 5 января. Жители юго-восточных районов Москвы в Twitter жалуются на сильный неприятный запах, который возник накануне днем.  Замеры показали повышенную концентрацию сероводорода в воздухе, превышающую норму в 28 раз. Наибольший уровень загрязнения был замечен в районе Марьино.

Сообщается, что в четверг количество загрязняющего вещества в этом районе вернулось в норму. Что стало причиной выброса сероводорода — неизвестно, передает Мосэкомониторинг.

Напомним, что в последний раз повышенный уровень загрязнения воздуха в Москве фиксировался в мае прошлого года. Как сообщает «Национальная служба новостей», тогда наблюдалась предельно допустимая концентрация сероводорода в Капотне, Печатниках и Западном Бирюлево.  

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Геннадий Плющев
Новости партнеров
Эксклюзив

Транзитный вопрос: почему Евросоюз не поможет Украине сохранить российский газ

Сегодня 13:06
182

Сирия новости 5 января 2017 12.30: ВВС САР нанесли урон ИГ в Дейр эз-Зоре, ВВС Израиля ударили по Дамаску

Сегодня 12:30
366

Сирия сегодня: Турция наносит удар, ООН разделяет ИГ и оппозицию, армия САР укрепляется под Пальмирой

Сегодня 11:45
363

Новости Новороссии: Донбасс ждет танковой атаки ВСУ, Киев отверг все предложения ЛНР по отводу сил

Сегодня 10:31
1284

Сирия новости 5 января 2017 7.00: под Дамаском с помощью ПТУР остановили террористов из Ливана, у Пальмиры бойцы САА укрепляют территорию

Сегодня 7:00
1485
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Жители Петербурга стали свидетелями фантастического небесного явления

13:18

Появилось видео с места падения автомобиля в реку Яуза в Москве

13:06

Транзитный вопрос: почему Евросоюз не поможет Украине сохранить российский газ

13:06

NASA отправит на МКС первую чернокожую женщину-астронавта

12:53

Жители Москвы задыхаются от невыносимого запаха сероводорода

12:46

Тело американца нашли в фитнес-клубе в Петербурге

12:34

Одна из самых разыскиваемых террористок мира арестована в Греции

12:33

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался около мечети в Багдаде

12:30

Сирия новости 5 января 2017 12.30: ВВС САР нанесли урон ИГ в Дейр эз-Зоре, ВВС Израиля ударили по Дамаску

12:30

Сын музыканта «Лойко» находится в тяжелом состоянии после падения стекла в Петербурге

12:29

Решения ООН по конфликту на Ближнем Востоке «не имеют зубов» — Израиль

12:19

Качай мозг: ученые установили, что спорт развивает память

12:14
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Жители Петербурга стали свидетелями фантастического небесного явления
Читать
Закрыть