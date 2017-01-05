Жители Москвы задыхаются от невыносимого запаха сероводорода

Москва, 5 января. Жители юго-восточных районов Москвы в Twitter жалуются на сильный неприятный запах, который возник накануне днем. Замеры показали повышенную концентрацию сероводорода в воздухе, превышающую норму в 28 раз. Наибольший уровень загрязнения был замечен в районе Марьино.

Сообщается, что в четверг количество загрязняющего вещества в этом районе вернулось в норму. Что стало причиной выброса сероводорода — неизвестно, передает Мосэкомониторинг.

Напомним, что в последний раз повышенный уровень загрязнения воздуха в Москве фиксировался в мае прошлого года. Как сообщает «Национальная служба новостей», тогда наблюдалась предельно допустимая концентрация сероводорода в Капотне, Печатниках и Западном Бирюлево.

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