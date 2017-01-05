Транзитный вопрос: почему Евросоюз не поможет Украине сохранить российский газ

Вскоре, возможно, российский газ перестанет течь в Европу по трубам, проложенным на территории Украины. Подобные весьма тревожные для Киева перспективы наметил в своем недавнем интервью глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. «Турецкого потока» и «Северного потока-2», считает он, будет вполне достаточно для поставки российского газа в государства Европы. Потому вскоре Украина может стать ненужной как страна-транзитер газа.

Тем не менее, у Коболева уже созрел план, как выбраться из этого затруднительного положения. «Нафтогаз» мог бы привлечь к управлению своей газотранспортной системой какую-либо европейскую компанию. «Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит по территории Украины останется», — заявляет он.

Насколько велика опасность для Украины потерять транзит российского газа? Способно ли привлечение Евросоюза к управлению украинской газотранспортной системой как-то изменить сложившееся положение дел? С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к Руслану Бортнику, главе Украинского института анализа и менеджмента политики.

Отмеченная главой «Нафтогаза» опасность является вполне реальной, полагает эксперт. Действительно, если все будет продолжаться так, как идет, Украина рискует остаться без российского газа. В самом ближайшем будущем Украина действительно может потерять свой статус транзитера.

«Если будет реализован проект «Турецкий поток» и тем более «Северный поток-2», то к 2020 году Украина, скажем так, может стать страной, ненужной ни России, ни Европе в связи с вопросом экспорта энергоносителей. Мощности других российских газопроводов будет хватать на то, чтобы поставлять газ в Европу, минуя территорию Украины. Конечно, если украинская газотранспортная система не будет загружена, то она достаточно быстро придет в упадок. Она разрушится в течение пары лет», — приводит свою точку зрения Руслан Бортник.

Вопрос потери статуса газового транзитера встал перед Украиной особенно остро в свете последних событий. «Газпром» недавно получил доступ к европейскому газопроводу Opal. Москва и Анкара решили свои политические противоречия, и теперь ничего не препятствует строительству «Турецкого потока». Все это весьма тревожные сигналы для Украины.

«Создание международного консорциума для управления украинской газотранспортной системой — идея, о которой говорили уже давно. Еще во времена Януковича озвучивались определенные параметры этого проекта. Тогда планировалось, что может быть создан некий трехголовый немецко-украино-российский консорциум, преследующий цели обеспечения загруженности украинской газотранспортной системы и ее модернизации. Все же украинская газотранспортная система уже сейчас требует громадных инвестиций для поддержания ее в надлежащем состоянии», — отмечает эксперт.

Идея это старая, но, как считает Бортник, вполне перспективная. Тем не менее, понятно, реализовать ее в полном объеме сейчас — по крайней мере, при нынешнем украинском правительстве — мешает политическая конъюнктура. Сокращенный же ее вариант — европейско-украинский консорциум без участия России — вряд ли как-то способен помочь проблеме.

«Между тем создание просто украино-европейского консорциума ни одну из двух этих задач не решит. В любой торговле есть три составляющие: производитель, потребитель и переводчик. Идея создания, как сейчас было предложено Коболевым, консорциума перевозчика и потребителя без участия производителя ресурса — малопродуктивна. Максимум, на что способен такой план, это поддержать нынешний статус-кво, когда Украина и так постепенно остается без российского газа», — подводит итог Руслан Бортник.