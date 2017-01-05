«Анжи» объявил о назначении главным тренером Александра Григоряна

Махачкала, 5 января. Александр Григорян стал новым главным тренером махачкалинского «Анжи». О его назначении сообщили в пресс-службе клуба.

«Сегодня Александр Григорян был назначен главным тренером «Анжи», — говорится в сообщении.

В течение 10 лет Григорян тренировал женские футбольные команды, выиграв Кубок России, Italy Women’s Cup и чемпионат России с тольяттинской «Ладой», а также трижды завоевав Кубок России и выиграв чемпионат страны с пермской «Звездой-2005», которой под его руководством удалось выйти в финал женской Лиги чемпионов в 2009 году.

После этого Григорян возглавлял несколько клубов Футбольной национальной лиги, в том числе «Химки», «Луч-Энергию» (Владивосток) и «Тосно» (Ленинградская область).

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