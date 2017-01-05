NASA отправит на МКС первую чернокожую женщину-астронавта

Вашингтон, 5 января. Первой женщиной афроамериканского происхождения на борту МКС станет бывшая сотрудница ЦРУ Джанетт Эппс. Она отправится на Международную космическую станцию в 2018 году в качестве бортинженера 56-й экспедиции NASA.

Джанетт Эппс впервые полетит в космос в достаточно зрелом возрасте — на момент отправления 56-й экспедиции в 2018 году ей будет уже 48 лет. После окончания срока работы 56-й экспедиции NASA, которую возглавит астронавт Эндрю Фойстел, первая афроамериканка на МКС останется, чтобы принять участие в работе 57-й экспедиции. Таким образом, первый же полет в космос станет для Джанетт Эппс затяжным — с мая 2018 года по ноябрь 2018 года.

Экспедиция отправится на МКС на российском «Союзе». Между тем, как сообщала «Газета.ru», в ближайшее время американская корпорация SpaceX намерена возобновить после аварии запуски ракеты-носителя Falcon 9.