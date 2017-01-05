Сын музыканта «Лойко» находится в тяжелом состоянии после падения стекла в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 января. Петербургские врачи продолжают бороться за жизнь 12-летнего школьника, на которого с пятого этажа упало оконное стекло. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Согласно предварительным данным, мальчик является сыном музыканта известного цыганского трио «Лойко», передает Life.

Как сообщает «Комсомольская правда в Петербурге», инцидент произошел в четверг, 5 декабря. Оконное стекло упало на голову мальчика, когда тот выходил из подъезда своего дома на Измайловском проспекте. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга, вдавленный перелом левой теменной кости, а также резаную рану левой теменной области.

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