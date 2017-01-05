Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался около мечети в Багдаде

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Багдад, 5 января. Полный взрывчатки автомобиль взорвался возле одной из мечетей в столице Ирака. Взрыв произошел в квартале Аль-Убайди в восточной части Багдада, населенном преимущественно шиитами.

По предварительным данным, в нападении не принимало участие террористов-смертников — автомобильная бомба была припаркована возле мечети за некоторое время до взрыва. По предварительным данным, в ходе теракта погибли как минимум шесть человек, и получили ранения еще 15. Точное количество жертв и разрушений станет известно позже.

По данным Reuters, информацию о взрыве около шиитской мечети распространило связанное с террористами «Исламского государства»* (запрещено в РФ) информационное агентство Amaq. Неясно, можно ли считать это признаком того, что теракт был совершен террористами ИГИЛ*.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», жертвами предыдущего теракта в Багдаде стали 39 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.