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Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался около мечети в Багдаде
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    Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался около мечети в Багдаде

    12:30  5 Января 2017
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    Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался около мечети в Багдаде

    Багдад, 5 января. Полный взрывчатки автомобиль взорвался возле одной из мечетей в столице Ирака. Взрыв произошел в квартале Аль-Убайди в восточной части Багдада, населенном преимущественно шиитами.

    По предварительным данным, в нападении не принимало участие террористов-смертников — автомобильная бомба была припаркована возле мечети за некоторое время до взрыва. По предварительным данным, в ходе теракта погибли как минимум шесть человек, и получили ранения еще 15. Точное количество жертв и разрушений станет известно позже.

    По данным Reuters, информацию о взрыве около шиитской мечети распространило связанное с террористами «Исламского государства»* (запрещено в РФ) информационное агентство Amaq. Неясно, можно ли считать это признаком того, что теракт был совершен террористами ИГИЛ*.

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», жертвами предыдущего теракта в Багдаде стали 39 человек.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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