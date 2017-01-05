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Качай мозг: ученые установили, что спорт развивает память
Технологии

Качай мозг: ученые установили, что спорт развивает память

Сегодня 12:14
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Качай мозг: ученые установили, что спорт развивает память

Хельсинки, 5 января. Спорт позволяет развивать не только мышечную массу, но и мозг.  К такому неожиданному выводу пришли исследователи финского университета Ювяскюля, обнаружившие, что регулярные физические упражнения приводят к выделению большого количества эндорфина, который, в свою очередь, помогает развивать память и координацию.

Специалисты утверждают, что посещение спортзала хотя бы раз в несколько дней позволит увеличить мозговую активность и предотвратить многие неврологические проблемы. Отсутствие же физической активности приводит к ослаблению памяти.

Это не первое удивительное медицинское открытие за последнее время. На днях стало известно, что американские ученые новый метод борьбы с раком при помощи иммунной системы. Вместо химиотерапии они предлагают использовать лекарства на основе генов врожденной иммунной системы, сообщает Газета.Ru.

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Геннадий Плющев
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