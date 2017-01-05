Одна из самых разыскиваемых террористок мира арестована в Греции

Афины, 5 января. В Греции арестована 48-летняя Пола Рупа, одна из самых разыскиваемых террористов. За информацию о местонахождении Рупы и ее супруга было объявлено вознаграждение в 1 миллион евро.

Сотрудники антитеррористической службы Греции рано утром в четверг арестовали 48-летнюю Панайоту (Полу) Рупу, ранее заочно осужденную за ряд терактов. Террористку задержали в доме, где, кроме нее, находилась женщина и несовершеннолетний ребенок, сообщает газета «Известия».

Женщина является женой известного греческого террориста Никоса Мазиотиса, они были участниками террористической организации «Революционная борьба». Данная организация внесена в список террористических Госдепом США. Мазиотиса арестовали еще раньше, в 2014 году.

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