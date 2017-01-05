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Решения ООН по конфликту на Ближнем Востоке «не имеют зубов» — Израиль
Политика

Решения ООН по конфликту на Ближнем Востоке «не имеют зубов» — Израиль

Сегодня 12:19
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Решения ООН по конфликту на Ближнем Востоке «не имеют зубов» — Израиль

Тель-Авив, 5 января. Власти Израиля сразу же обозначили свое негативное отношение к планируемой конференции по урегулированию на Ближнем Востоке, которая должна состояться в Париже 15 января. Министр обороны Израиля Агвидор Либерман назвал даже эту конференцию «трибуналом против государства Израиль» и рекомендовал евреям, живущим во Франции, бежать в Израиль из «недружелюбной» страны.

В то же время представители Палестины, отмечая важность проводимой конференции, также не ждут от нее многого. «Не скажу, что у нас слишком большие ожидания от конференции в Париже. Однако Палестина нуждается в мире и справедливости. И французская инициатива провести международную конференцию говорит о готовности многих акторов признать государство Палестина», — заявил в беседе с «Известиями» посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

Между тем, экс-советник премьер-министра Израиля Бенни Биркин заявил, что «каким-то образом навредить Израилю на международной арене невозможно, так как резолюции ООН «не имеют зубов». Израиль, по его словам, настаивает на прямых переговорах с Палестиной, однако палестинские лидеры предпочитают не идти на диалог и выводят проблему на международный уровень.

Напомним, предполагается, что в ходе предстоящей конференции (на которую не приглашены ни Израиль, ни Палестина) западные страны намерены осудить захваты палестинской земли по еврейские поселения, которые практикуются в Израиле с одобрения властей. Эту практику осудил Совбез ООН, однако Тель-Авив отказался следовать вынесенной резолюции.

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Валентин Меликов
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