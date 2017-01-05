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Самолет НАТО чуть не столкнулся с российским пассажирским лайнером возле Курил
Происшествия

Самолет НАТО чуть не столкнулся с российским пассажирским лайнером возле Курил

Сегодня 11:52
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Самолет НАТО чуть не столкнулся с российским пассажирским лайнером возле Курил

Южно-Сахалинск, 5 января. Самолет НАТО опасно сблизился с российским пассажирским лайнером Bombardier, вылетевшим из Сахалина. Инцидент произошел на высоте шести тысяч метров в районе Курил. Диспетчеры пытались связать с воздушным судном Североатлантического альянса, однако его экипаж не отвечал.

Согласно предварительным данным, пассажирский борт был вынужден снизить высоту, чтобы избежать столкновения. Официальные лица НАТО пока никак не комментируют ситуацию. Не уточняется также, какой именно стране принадлежал совершивший несанкционированный полет самолет. 

Напомним, что ранее Москва выступила за восстановление отношений с НАТО, которые были испорчены на фоне украинского кризиса. Как сообщает Газета.Ru, с такой инициативой выступил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

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