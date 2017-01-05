Сирия, 5 января. В ходе воздушной операции ВВС Сирии на западе провинции Дейр эз-Зор ИГ* потеряло 50 боевиков. В Багдаде прогремел мощный взрыв, есть жертвы среди мирного населения. На северо-востоке Алеппо вблизи города Аль-Баб турецкая армия в результате серии атак уничтожила 74 объекта террористов ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Продолжаются проблемы с водоснабжением Дамаска. Жители города все чаще сталкиваются с нехваткой воды. В данный момент в долине Вади Барда на северо-востоке от Дамаска, откуда вода поступает в город, продолжаются столкновения между боевиками повстанческих формирований и подразделениями Сирийской арабской армии (САА). Сообщается, что боевики постепенно отступают со своих позиций в регионе.

Согласно данным неофициального источника, самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по военной авиабазе Мезза правительственной армии, расположенной на юго-западной окраине Дамаска. Данных о возможных пострадавших источник не приводит. В настоящий момент информация проверяется.

Провинция Алеппо

Террористы ИГ предприняли попытку атаковать позиции военнослужащих правительственной армии на севере от аэропорта Куйрис в восточной части провинции Алеппо. Подразделения САА открыли ответный огонь из крупнокалиберной артиллерии и минометов. Отряды боевиков были отброшены назад. Однако столкновения в регионе пока продолжаются.

По информации командования турецкой армии, за минувшие сутки в ходе нескольких наступлений на позиции террористов ИГ в рамках операции «Щит Евфрата» в районе города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо было ликвидировано по меньшей мере 38 боевиков формирования. Среди уничтоженных террористов были также несколько высокопоставленных командиров ИГ. Кроме того, в ходе воздушных атак и массированных обстрелов турецкие силы ликвидировали 74 военных объекта ИГ.

Провинция Хомс

Правительственные войска атакуют остатки отрядов террористов ИГ в районе сирийской авиабазы «Т-4», расположенной недалеко от Пальмиры на востоке провинции Хомс. Артиллерия САА наносит мощные удары по опорным пунктам боевиков. Террористы несут серьезные потери в живой силе и вынуждены постепенно отступать со своих позиций. Сирийская авиация поддерживает наступление с воздуха.

Провинция Дейр эз-Зор

По данным сирийского новостного портала, ВВС САР нанесли серию мощных авиаударов по местам концентрации сил террористов ИГ в районе горной цепи Джебель Тарда в западной части провинции Дейр эз-Зор. Источник сообщает, что в результате воздушной операции САА формирование потеряло около 50 боевиков уничтоженными и раненными.

Провинция Идлиб

Боевики оппозиционных группировок атаковали позиции подразделений сирийской армии в окрестностях города Аль-Таманья на юге провинции Идлиб с нескольких направлений. Правительственные силы были вынуждены открыть ответный огонь по отрядам повстанцев. Наиболее интенсивные столкновения отмечаются вблизи населенного пункта Скайк. Ликвидировано несколько террористов. Кроме того, в ходе боев были уничтожены три автомашины с крупнокалиберными пулеметами повстанцев.

Провинция Хама

Правительственные войска провели массированную контратаку позиций боевиков террористических формирований недалеко от населенного пункта Аль-Кантара, находящегося в южной части провинции Хама. Сирийские военнослужащие нанесли удары по укрепленным районам террористов из крупнокалиберных пулеметов. В результате под обстрелом со стороны САА была уничтожена группа боевиков, также террористы понесли потери в военной технике. Однако перестрелки в этом регионе время от времени возобновляются.

Ирак

В районе Аль-Обиади на востоке города Багдад прогремел мощный взрыв. В результате погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Согласно данным полиции, сработавшее взрывное устройство было заложено в автомобиле, припаркованном вблизи мечети. В районе проживает преимущественно шиитское население. На настоящий момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт.