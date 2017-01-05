Аварийные службы аэропорта Калининграда убрали выкатившийся с полосы самолет

Калининград, 5 января. Аварийные службы калининградского аэропорта «Храброво» отбуксировали самолет A-320, который во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

«Благодаря спецтехнике, слаженной работе специалистов из МЧС и военных, несмотря на неблагоприятные погодные условия, самолет начали отгонять с посадочной полосы. Полоса не пострадала, препятствий для возобновления авиасообщения нет», — заявила пресс-секретарь аэропорта Валерия Родина.

За проведением работ следил временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, сообщает Газета.Ru. Согласно предварительным данным, воздушная гавань работает в штатном режиме. Аэропорт уже принимает самолеты из Петербурга и Москвы.

Напомним, что самолет А-320, летевший из Москвы в Калининград, во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на пять метров и повредил стойку шасси. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов.