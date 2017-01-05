Алеппо возвращается к нормальной жизни — координатор ООН по Сирии

Нью-Йорк, 5 января. Более миллиона жителей Алеппо впервые за долгое время вновь получили доступ к чистой бутилированной воде, медицинской помощи и другим базовым человеческим потребностям, заявил в ходе сегодняшнего брифинга координатор гуманитарной миссии ООН в Сирии Саджад Малик. Он подчеркнул, что правительство Сирии никак не препятствует работе гуманитарной миссии ООН в восточном Алеппо.

По словам координатора ООН, впервые за долгое время в Алеппо вернулось ощущение безопасности. Продолжается учет оставшегося в городе населения. Одной из важнейших задач для гуманитарной миссии ООН Малик назвал реинтеграцию детей, которые были лишены возможности посещать школу на протяжении пяти лет, в систему школьного образования. Кроме того, продолжается прививочная кампания против полиомиелита.

«Мы не наблюдаем никаких массовых арестов или облав и не получаем сообщений о таковых, — отметил Малик. — За последние четыре или пять дней ситуация сильно изменилась — орудия замолчали и я впервые за долгое время видел играющих на улицах детей».

Напомним, «Газета.ru» сообщала о том, что Россия подарила Сирии аэромобильный госпиталь, работающий в Алеппо.