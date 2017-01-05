Пожар на газо-нефтяной скважине тушат в Оренбургской области

Оренбург, 5 января. Газо-нефтяная скважина вспыхнула в четверг в Оренбургской области, пожар отправились тушить сотрудники МЧС, рассказали в региональном управлении ведомства.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал, передает ТАСС.

«Возгорание газо-нефтяной скважины произошло в Курманаевском районе Оренбургской области в 18 км от села Грачевка. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

В региональном главке отметили, что угроза населенному пункту отсутствует. Сил и средств для тушения возгорания достаточно.

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