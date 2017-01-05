Строители установили половину свай крымского моста

Москва, 5 декабря. Строители моста через Керченский пролив выполнили на 50% работы по установке свай. На данный момент установлено почти 3,5 тыс. свай из 7 тыс. Все они погружены на глубину от 12 до 90 метров, сообщает информационный центр «Крымского моста».

«Если собрать воедино все погруженные на данный момент трубосваи, получили бы трубу длиной более чем в 150 км», — отметил заместитель начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» (структура Росавтодор) Кайрат Турсунбеков.

Напомним, что автомобильный мост в Крым планируется запустить к концу 2018 года, а железнодорожный — к концу 2019. Мост и дороги, ведущие к нему, станут частью автострады А-290 Керчь — Новороссийск.