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Житель Башкирии заснял на видео светящийся НЛО
Технологии

Житель Башкирии заснял на видео светящийся НЛО

Сегодня 11:28
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Житель Башкирии заснял на видео светящийся НЛО

Уфа, 5 января. Один из жителей удаленного башкирского села Будзяк сумел заснять на видео впечатляющий феномен, увиденный им вместе с односельчанами: над горизонтом землю и небо соединил колоссальный столб света, внутри которого, по свидетельствам очевидцев, наблюдались неопознанные летающие объекты.

По словам заснявшего невероятное небесное явление Радмира Рахимова, «световое шоу от НЛО» он сумел заснять в ночь на четверг. По его словам, рядом с местом наблюдения необычных световых явлений нет никаких источников света такой мощности — площадь светового столба, достигающего неба, оценивают в 10 гектар.

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