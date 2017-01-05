Боевики ИГ казнили семью из пяти человек в Мосуле

Мосул, 5 января. Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) казнили целую семью, состоящую из пяти человек, в иракском городе Мосул в среду, 4 января. Новостной портал Addiyar сообщил, что члены семьи попытались бежать из Мосула и были схвачены террористами.

Семья предприняла попытку бежать из зоны боевых действий в город Хадаба на правом берегу Мосула, однако была поймана террористами из ИГ и расстреляна на месте.

Террористическая организация «Исламское государство» запрещена в РФ. Как сообщала «Газета.ру», в конце декабря в Дагестане были задержаны сторонники ИГ, которые готовили теракты в Москве на Новый год.