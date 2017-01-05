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Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Якутии
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Якутии

Сегодня 11:09
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Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Якутии

Мирный (Якутия), 5 января. Самолет Ту-154, который направлялся из Мирного в Новосибирск, был вынужден вернуться обратно и совершить экстренную посадку из-за сигнала об отказе двигателя.

«Это был вахтовый рейс. Экипаж благополучно посадил самолет в аэропорту города Мирный в 13:15 по местному времени. Пострадавших нет. Время вылета на данный момент не определено, но вылетать будут», — пояснили в аэропорту.

Предполагается, что неполадки в двигателе возникли примерно через полчаса после вылета. На борту самолета находилось около ста человек. Все пассажиры — вахтовики. Воздушное судно сделало несколько кругов вокруг города, чтобы выработать топливо, после чего приземлилось. Пострадавших нет, сообщает ТАСС.    

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Геннадий Плющев
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