Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Якутии

Мирный (Якутия), 5 января. Самолет Ту-154, который направлялся из Мирного в Новосибирск, был вынужден вернуться обратно и совершить экстренную посадку из-за сигнала об отказе двигателя.

«Это был вахтовый рейс. Экипаж благополучно посадил самолет в аэропорту города Мирный в 13:15 по местному времени. Пострадавших нет. Время вылета на данный момент не определено, но вылетать будут», — пояснили в аэропорту.

Предполагается, что неполадки в двигателе возникли примерно через полчаса после вылета. На борту самолета находилось около ста человек. Все пассажиры — вахтовики. Воздушное судно сделало несколько кругов вокруг города, чтобы выработать топливо, после чего приземлилось. Пострадавших нет, сообщает ТАСС.