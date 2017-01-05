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Сирия сегодня: Турция наносит удар, ООН разделяет ИГ и оппозицию, армия САР укрепляется под Пальмирой
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    Сирия сегодня: Турция наносит удар, ООН разделяет ИГ и оппозицию, армия САР укрепляется под Пальмирой

    11:45  5 Января 2017
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    Сирия сегодня: Турция наносит удар, ООН разделяет ИГ, военные укрепляются под Пальмирой

    ВВС Турции сообщают об уничтожении около сорока боевиков ИГИЛ*. СБ ООН будет препятствовать передислокации террористов из Ирака в Сирию. Наступление сирийской армии под Пальмирой откладывается. Обо всем этом — читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Турция атакует ИГ*, США готовятся оказать поддержку

    Новостное агентство Reuters передает, что в результате авиаударов турецких ВВС на севере Сирии было уничтожено 38 боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Всего было нанесено 28 воздушных ударов по объектам военной инфраструктуры террористов. Были разрушены командные центры, склады с оружием, укрытия, уничтожены транспорт и техника.

    Как сообщалось Газетой.ru ранее, в данный момент США ведут переговоры с Анкарой о предоставлении турецким военным поддержки в районе сирийского города Эль-Баб. Согласно Джону Дорриану, официальному пресс-секретарю командования международной антитеррористической коалиции, действующей под эгидой США, американская военная авиация уже оказывает Турции помощь в Сирии. «Мы ожидаем, что будет продолжительная поддержка турецкой операции как на территории Эль-Баба, так и в окрестностях», — отмечает он.

    Сирия сегодня: Турция наносит удар, ООН разделяет ИГ, военные укрепляются под Пальмирой

    ООН в Мосуле, Алеппо и Астане

    Члены Совета безопасности ООН объявили, что попытаются помешать бегству боевиков «Исламского государства»* из Ирака в Сирию. Данное заявление было озвучено шведским дипломатом Олафом Скугом, чья страна в этом месяце председательствует в СБ ООН. Сделано оно было по завершению закрытой встречи участников Совбеза, посвященной текущей ситуации в иракском городе Мосул и созванной по инициативе российской стороны.

    Кроме того, и.о. спецкоординатора ООН в Алеппо Саяд Малик сообщает о возвращении в восточные кварталы города тысяч ранее покинувших их местных жителей. Так, только на протяжении последних нескольких дней в район Ханано вернулось более двух тысяч семей. Малик добавил, что, хоть Алеппо и был сильно разрушен в ходе долгих боев, сейчас в городе установилось затишье. Всего, по подсчетам спецкоординатора, на данный момент в Алеппо находится около полутора миллионов гражданских лиц.

    Наконец, известно, что специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура уже приглашен на предстоящую встречу в Астане. Об этом вчера вечером заявил Виталий Чуркин, постоянный представитель России в Совбезе ООН. Впрочем, дипломат также добавил, что вполне вероятно, что на встречу по сирийскому урегулированию в столице Казахстана отправится не лично де Мистура, а кто-то из его представителей.

    Напомним, согласно недавнему заявлению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, первая встреча враждующих сторон сирийской гражданской войны должна будет состояться 23 января 2017 года.

    Сирия сегодня: Турция наносит удар, ООН разделяет ИГ, военные укрепляются под Пальмирой

    Сирийская армия укрепляет свои позиции под Пальмирой

    Долгожданное освобождение Пальмиры откладывается. В данный момент бойцы правительственных войск укрепляют свои позиции на уже освобожденной территории на подступах к городу. В частности, ради того, чтобы закрепиться на уже захваченных территориях, сирийская армия сейчас приостановила наступление на ИГ в районе аэродрома Т-4. В свою очередь, известно, что боевики «Исламского государства» массово покидают все еще подконтрольные им участки провинции Хомс для концентрации своих сил в Ракке и противостояния наступающим бойцам курдского ополчения.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Иван Верихов
    #сирия #стаффан де мистура #виталий чуркин #мевлют чавушоглу #джон дорриан #саяд малик #олаф скуг
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