Сирия сегодня: Турция наносит удар, ООН разделяет ИГ и оппозицию, армия САР укрепляется под Пальмирой

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ВВС Турции сообщают об уничтожении около сорока боевиков ИГИЛ*. СБ ООН будет препятствовать передислокации террористов из Ирака в Сирию. Наступление сирийской армии под Пальмирой откладывается. Обо всем этом — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Турция атакует ИГ*, США готовятся оказать поддержку

Новостное агентство Reuters передает, что в результате авиаударов турецких ВВС на севере Сирии было уничтожено 38 боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Всего было нанесено 28 воздушных ударов по объектам военной инфраструктуры террористов. Были разрушены командные центры, склады с оружием, укрытия, уничтожены транспорт и техника.

Как сообщалось Газетой.ru ранее, в данный момент США ведут переговоры с Анкарой о предоставлении турецким военным поддержки в районе сирийского города Эль-Баб. Согласно Джону Дорриану, официальному пресс-секретарю командования международной антитеррористической коалиции, действующей под эгидой США, американская военная авиация уже оказывает Турции помощь в Сирии. «Мы ожидаем, что будет продолжительная поддержка турецкой операции как на территории Эль-Баба, так и в окрестностях», — отмечает он.

ООН в Мосуле, Алеппо и Астане

Члены Совета безопасности ООН объявили, что попытаются помешать бегству боевиков «Исламского государства»* из Ирака в Сирию. Данное заявление было озвучено шведским дипломатом Олафом Скугом, чья страна в этом месяце председательствует в СБ ООН. Сделано оно было по завершению закрытой встречи участников Совбеза, посвященной текущей ситуации в иракском городе Мосул и созванной по инициативе российской стороны.

Кроме того, и.о. спецкоординатора ООН в Алеппо Саяд Малик сообщает о возвращении в восточные кварталы города тысяч ранее покинувших их местных жителей. Так, только на протяжении последних нескольких дней в район Ханано вернулось более двух тысяч семей. Малик добавил, что, хоть Алеппо и был сильно разрушен в ходе долгих боев, сейчас в городе установилось затишье. Всего, по подсчетам спецкоординатора, на данный момент в Алеппо находится около полутора миллионов гражданских лиц.

Наконец, известно, что специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура уже приглашен на предстоящую встречу в Астане. Об этом вчера вечером заявил Виталий Чуркин, постоянный представитель России в Совбезе ООН. Впрочем, дипломат также добавил, что вполне вероятно, что на встречу по сирийскому урегулированию в столице Казахстана отправится не лично де Мистура, а кто-то из его представителей.

Напомним, согласно недавнему заявлению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, первая встреча враждующих сторон сирийской гражданской войны должна будет состояться 23 января 2017 года.

Сирийская армия укрепляет свои позиции под Пальмирой

Долгожданное освобождение Пальмиры откладывается. В данный момент бойцы правительственных войск укрепляют свои позиции на уже освобожденной территории на подступах к городу. В частности, ради того, чтобы закрепиться на уже захваченных территориях, сирийская армия сейчас приостановила наступление на ИГ в районе аэродрома Т-4. В свою очередь, известно, что боевики «Исламского государства» массово покидают все еще подконтрольные им участки провинции Хомс для концентрации своих сил в Ракке и противостояния наступающим бойцам курдского ополчения.

* Организация запрещена на территории РФ.