Паника в «Нафтогазе»: транзит газа через Украину может прекратиться навсегда

Киев, 5 января. Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев объявил, что существует реальная угроза полного исключения Украины из сети транзита природного газа из РФ, идущего в Европу и назвал способ, который, возможно, позволит этого избежать. По словам Коболева, украинские газовики готовы продать часть «Нафтогаза» европейским компаниям, если это позволит отсрочить отключение Украины от газотранспортной системы, ведущей из РФ в Европу.

«Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит по территории Украины останется», — объявил Коболев в эфире украинского телеканала.

Он отметил, что завершение строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» позволит России полностью обойтись без украинской газотранспортной системы. При этом, по его словам, газ в этом случае будет обходиться европейцам дороже. В каком порядке будет в этом случае закупать газ «независимая от России» Украина, пока что неизвестно.