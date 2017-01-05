Боевики ИГ опубликовали видео участия детей и стариков в военных преступлениях в Мосуле

Мосул, 5 января. Террористы ИГ выпустили видео участия детей и стариков в военных преступлениях экстремистской группировки в Мосуле.

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) обнародовала видеозапись о сражении в Мосуле. Главные действующие лица этого видео — те, кто совершал самоподрывы в ходе текущей военной операции.

ИГ акцентирует внимание зрителя на том, что значительное место среди террористов организации занимают дети и старики. Один из показанных на видео боевиков плачет из-за того, что не может совершить «истишхадию» — операцию по самоподрыву.

Видео изобилует жестокостью террористов ИГ по отношению к военнопленным: кого-то боевики зарезали с помощью ножа, кого-то убили, заливая ему в рот воду.

Ранее, как сообщает Газета.Ru, из Мосула за пять дней эвакуировали 13 тысяч мирных граждан.

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