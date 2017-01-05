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Ученые раскрыли тайну происхождения человека  с помощью останков акулы
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Ученые раскрыли тайну происхождения человека  с помощью останков акулы

Сегодня 11:09
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Ученые раскрыли тайну происхождения человека  с помощью останков акулы

Чикаго, 5 января. Исследователи из Университета Чикаго выяснили, что человек и большая белая акула имели общего предка.

Исследование останков акулы Dwykaselachus oosthuizeni показало, что она имела больше сходств с chimaeroids, чем считалось до этого. Новые данные помогли ученым уточнить место этих акул в семейном дереве рыб и выяснить, что их анатомия схожа с анатомией четвероногих, а череп похож на череп доисторических акул symmoriiforms, которое имело сигнальные структуры мозга, внутреннее ухо, основные черепно-мозговые нервы и ноздри.

По мнению ученых, новые данные помогут получить новую информацию об условиях, в которых жил общий предок человека и большой белой акулы.

Ранее ученые подсчитали, что «зомби-апокалипсис» уничтожит человечество за сто дней. По мнению экспертов, это является одним из самых популярных вариантов конца света, сообщает «Газета.ру».

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