Астрономов поразило местонахождение источника загадочных инопланетных сигналов

Амстердам, 5 января. Исследователи, занимавшиеся изучением быстрых повторяющихся радиовспышек в созвездии Возничего были поражены, обнаружив, что их источник находится не в нашей галактике Млечный Путь, а за несколько миллионов световых лет от Земли. Некоторые исследователи полагают, что феномен быстрых радиовспышек (FRB) указывает на присутствие инопланетного разума, который посылает сигналы в пространство — теперь, однако, оказалось, что таинственные инопланетяне находятся неизмеримо далеко от нас.

Феномен быстрых радиовспышек привлек внимание ученых своей повторяемостью и фантастической мощностью этих явлений — физическая природа кратких радиовспышек, которые можно наблюдать на расстоянии нескольких миллионов световых лет остается неизвестной. При этом галактика в созвездии Возничего, определенная как источник загадочного радиосигнала, является очень тусклой — звезды в ней не формируются, она невидима в оптическом диапазоне и удалена от нас примерно на 140 миллионов световых лет.