Судно с экипажем пропало в Финском заливе

Санкт-Петербург, 5 января. Возбуждено уголовное дело в связи с пропажей в Финском заливе рыболовецкого судна, на борту которого три человека, информирует Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.



Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц). МПаломерное судно «Монни», возвращаясь в порт отправления через Финский залив, вблизи порта Усть-Луга, с тремя членами экипажа на борту и не менее чем пятью тоннами выловленной рыбы, перестало выходить на связь. Система электронного позиционирования не помогла обнаружить судно. До сих пор неизвестно, что произошло с судном и экипажем и где они находятся.



На месте происшествия работает руководство следственного управления, следователи-криминалисты, следственно-оперативная группа, а также сотрудники полиции. Акваторию Финского залива осматривают с участием сотрудников береговой охраны ФСБ России, ГИМС МЧС России, администрации Кингисеппского района Ленинградской области.

Ранее Национальная служба новостей сообщала, что вода в Финском заливе приобрела непривычный цвет из-за водорослей.

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