NASA отправит две новые космические миссии для изучения Солнечной системы

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Вашингтон, 5 января. Американское аэрокосмическое агентство NASA объявило о том, что две миссии в дальний космос, предложенные агентству, прошли отбор и теперь перейдут в стадию активной подготовки. Миссии получили названия Lucy («Люси», в честь доисторической женщины) и Psyche («Психея», в честь греческой богини и астероида, к которому отправится аппарат), а целью их станет изучение древнейших объектов Солнечной системы, которые сформировались через несколько миллионов лет после возникновения самого Солнца.

Миссию «Люси» назвали в честь ископаемых останков одного из древнейших людей на Земле, поскольку целью космического аппарата будет изучение «ископаемых останков формирующихся планет». Аппарат отправится к шести астероидам, известным как «Троянцы» — эти древние объекты вращаются вокруг Солнца не в основном поясе астероидов, а гораздо дальше — на одной орбите с Юпитером.

«Психея» же направится к крупному одноименному астероиду, который почти целиком состоит из металла — предполагается, что это ядро протопланеты, которая начала когда-то формироваться в Солнечной системе, однако была расколота действием приливных сил и чудовищными столкновениями.