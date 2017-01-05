Новости Новороссии: Донбасс ждет танковой атаки ВСУ, Киев отверг все предложения ЛНР по отводу сил

Новороссия, 5 января. Украинская армия усилила позиции в зоне АТО в Донбассе танками и крупнокалиберными минометами. Киев продолжает избегать обсуждения вопроса по разведению техники и вооружения от линии фронта. По информации оборонного ведомства ЛНР, ВСУ семь раз за сутки нарушили установленный режим перемирия.

Украина не намерена прекращать военные действия

Как заявил уполномоченный представитель Луганской народной республики на переговорах контактной группы в Минске Владислав Дейнего, украинская сторона отвергает предложения ЛНР рассмотреть некоторые перспективные участки для отвода техники и подразделений в Донбассе.

В ходе обсуждения вопроса о разведении сил и средств от линии соприкосновения Киев намеренно избегает возможности принять удобное для обеих сторон решение. Так, договоренности по пилотному участку в районе населенного пункта Трехизбенка, который был заявлен и Украиной, и представителями ЛНР, достичь до сих пор не удалось, подчеркнул Владислав Дейнего.

По его словам, Киев сразу же отозвал данное предложение, как только обнаружил, что представители республики также рассматривают этот вариант и считают его перспективным. Таким образом, украинская сторона избегает любых совпадений в вопросах формирования новых участков для отвода сил и средств от линии разграничения. В результате серьезные сдвиги в этой части минских соглашений по-прежнему отсутствуют по вине украинских представителей, резюмировал Дейнего.

Напомним, как писала НСН, 21 сентября в ходе заседания участников контактной группы в Минске ЛНР и ДНР парафировали подписанное Украиной, Россией и ОБСЕ рамочное соглашение об отводе сил и средств от линии разграничения в Донбассе. Данное соглашение предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках — вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Петровское и Золотое.

Калиновка вновь оказалась под огнем запрещенных орудий ВСУ

Согласно информации штаба Народной милиции Луганской народной республики, украинские военнослужащие семь раз за минувшие сутки открывали огонь по опорным пунктам подразделений войск ЛНР.

Район села Калиновка вновь оказался под массированным обстрелом со стороны ВСУ. Силовики пять раз открывали по нему огонь из минометов калибрами 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС. Обстрелы велись с направления поселка городского типа Луганское.

В зоне поражения также оказался населенный пункт Нижнее Лозовое. Его подразделения ВСУ обстреляли со своих позиций недалеко от поселка городского типа Мироновский из различных видов стрелкового оружия. Кроме того, с направления села Новозвановка открывался огонь из 82-мм минометов по окрестностям Калиново.

Тем не менее, как отмечает источник в оборонном ведомстве республики, пострадавших среди гражданского населения и разрушений в ходе обстрелов, не зафиксировано.

Украинская армия перебросила в Донбасс танки и минометы

Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о том, что разведкой ДНР было отмечено перемещение новой партии вооружений и техники ВСУ на позиции вблизи линии фронта.

Разведка республики зафиксировала новые факты нарушения украинской стороной условий минских договоренностей. Украинская армия продолжает усиливать свои позиции в зоне так называемой АТО в Донбассе запрещенной техникой. Так, в окрестностях Новоселовки Второй, находящейся в трех километрах от линии разграничения, было выявлено расположение трех минометов калибра 120 мм.

Кроме того, на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Гранитное и Водяное отмечено местонахождение шести танков и нескольких минометных огневых позиций украинской армии, добавил замкомандующего.

Напомним, накануне Эдуард Басурин предоставил данные о количестве фактов нарушения военнослужащими ВСУ режима прекращения огня за сутки. По его информации, киевские силовики провели 1 233 обстрела прифронтовых районов республики. Под ударами тяжелых минометов оказались окраины Горловки, Ясиноватой, Донецка, а также населенные пункты на юге ДНР, передавала «Газета.ру». Таким образом, обстановка на линии соприкосновения значительно обострилась.