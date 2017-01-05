Три девочки-смертницы ликвидированы при попытке устроить теракт на рынке в Нигерии

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Абуджа, 5 января. Правоохранители были вынуждены применить оружие для ликвидации трех девочек-смертниц в Нигерии. Они пытались устроить взрывы на многолюдном рынке одной из деревень на северо-востоке страны. О произошедшем сообщает информагентство Associated Press со ссылкой на информацию властей.

Три девочки с поясами смертниц пытались проникнуть на рынок, однако их заметили на блокпосту. Правоохранители попытались остановить девочек, но те кинулись наутек. Солдаты открыли огонь, чтобы остановить террористок и не дать осуществить задуманное. Теракт мог бы привести к многочисленным жертвам.

Ранее, 10 декабря 2016 года, Национальная служба новостей сообщала, что жертвами нападения двух смертниц в Нигерии стали 30 человек.

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