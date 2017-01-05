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Deutsche Bank уплатит штраф за уклонение от налогов в США
Экономика

Deutsche Bank уплатит штраф за уклонение от налогов в США

Сегодня 10:01
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Deutsche Bank уплатит штраф за уклонение от налогов в США

Нью-Йорк, 5 января. Стала известна сумма штрафа, который должен будет выплатить германский Deutsche Bank в рамках возбужденного Минюстом США дела об уклонении от налогообложения. По мнению правительства США, банку удалось избежать выплаты 95 млн долларов налогов, которые теперь будут возмещены.

«Deutsche Bank, используя сеть подставных компаний и хитроумных операций, стремилась уклониться от уплаты налогов на десятки миллионов долларов», — сообщила прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк. Мировое соглашение было заключено в суде Манхэттена в Нью-Йорке.

В руководстве Deutsche Bank объявили, что довольны результатом мирового соглашения, отметив, что поданный в отношении банка иск касается «событий 16-летней давности», отмечает ТАСС.

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Валентин Меликов
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