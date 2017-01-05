Подводные силы Тихоокеанского флота РФ празднуют 112-й день рождения
Владивосток, 5 января. На Котельной набережной Владивостока прошли мероприятия, посвященные 112-й годовщине образования подводных сил Тихоокеанского флота России. В рамках памятных мероприятий ветераны советского и российского подводного флота участвовали в возложении цветов к памятнику первым подводникам во Владивостоке.
«Ветераны-подводники и представители командования ТОФ возложили цветы к памятнику первым подводникам и почтили память всех, кто стоял на страже безопасности нашей Родины, находясь в отсеках подводных лодок», — сообщили представители пресс-службы Восточного военного округа РФ.
Кроме того, состоялся митинг, в ходе которого выступили ветераны подводного флота.
В настоящее время наиболее мощной частью подводных сил Тихоокеанского флота РФ являются атомные подводные лодки — как многоцелевые, так и предназначенные специально для запуска баллистических и крылатых ракет, в том числе с ядерными боезарядами.