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Подводные силы Тихоокеанского флота РФ празднуют 112-й день рождения
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    Подводные силы Тихоокеанского флота РФ празднуют 112-й день рождения

    9:39  5 Января 2017
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    Подводные силы Тихоокеанского флота РФ празднуют 112-й день рождения

    Владивосток, 5 января. На Котельной набережной Владивостока прошли мероприятия, посвященные 112-й годовщине образования подводных сил Тихоокеанского флота России. В рамках памятных мероприятий ветераны советского и российского подводного флота участвовали в возложении цветов к памятнику первым подводникам во Владивостоке.

    «Ветераны-подводники и представители командования ТОФ возложили цветы к памятнику первым подводникам и почтили память всех, кто стоял на страже безопасности нашей Родины, находясь в отсеках подводных лодок», — сообщили представители пресс-службы Восточного военного округа РФ.

    Кроме того, состоялся митинг, в ходе которого выступили ветераны подводного флота.

    В настоящее время наиболее мощной частью подводных сил Тихоокеанского флота РФ являются атомные подводные лодки — как многоцелевые, так и предназначенные специально для запуска баллистических и крылатых ракет, в том числе с ядерными боезарядами.

    Автор: Валентин Меликов
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