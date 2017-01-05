Журналисты раскрыли шокирующие подробности жизни берлинского террориста

Берлин, 5 января. Тунисец Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине и ликвидированный в перестрелке с полицией в пригороде Милана, состоял в ячейке исламистов, которая помогала джихадистам деньгами и связями. Об этом пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на источник в полиции.

Организация предоставляла боевикам поддельные документы, снабжала их «полезными» контактами, им обеспечивали укрытие и ночлег, даже оплачивали им дорогу. Амри призывал других совершить совместные террористические атаки на территории Германии. Известно, что Амри разыскивал инструкцию по изготовлению взрывного устройства, а также пытался приобрести крупнокалиберную винтовку.

19 декабря грузовик протаранил толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. 12 человек погибли, 48 были госпитализированы.

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