Будапешт, 5 января. Румынский киберпреступник Марсель Лехел Лазар оценил последствия проведенного им взлома серверов Нацкомитета Демократической партии в Соединенных Штатах как истерию, которая завладела умами политиков и граждан США из-за царящей там атмосферы холодной войны. В своей тюремной камере в Румынии хакер дал интервью Fox News.

«Американцы посходили с ума из-за этих утверждений, будто русские вторгаются в Соединенные Штаты. Это истерия, вы знаете?» — объявил Guccifer, назвав обвинения в адрес России из-за совершенного им взлома «поддельной войной».

По собственному утверждению, Лазар совершил взлом и передал WikiLeaks данные внутренней переписки ключевых лиц Демократической партии США из-за разочарованности в политических фигурах как в Штатах, так и в Румынии. У ФБР, по его словам, остается еще «70, может быть 100 гигабайт» данных, добытых им нелегальными способами в мировой сети.