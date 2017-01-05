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Арестованы четверо подозреваемых в причастности к теракту в Каире
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Арестованы четверо подозреваемых в причастности к теракту в Каире

Сегодня 9:20
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Арестованы четверо подозреваемых в причастности к теракту в Каире

Каир, 5 января. Египетская полиция арестовала четверых подозреваемых в связи с терактом, произошедшим в Каире 11 декабря 2016 года, информирует агентство АФП.

Задержанные не раз попадали в поле зрения правоохранителей. Их подозревают в подготовке ряда террористических атак в стране. Сейчас власти Египта продолжают поиски главного подозреваемого Мохаба Мустафа ас-Сейед Касем, известного среди боевиков по кличке Доктор.

11 декабря 2016 года произошел мощный взрыв в церкви святого Петра на территории коптского соборного комплекса в районе Аббасия в столице Египта. Согласно официальным данным, погибли 26 человек, около 50 граждан получили ранения. Храму нанесен сильный ущерб.

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