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Хочу все знать: Минтруд США добивается от Google конфиденциальной информации о сотрудниках
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Хочу все знать: Минтруд США добивается от Google конфиденциальной информации о сотрудниках

Сегодня 8:35
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Хочу все знать: Минтруд США добивается от Google конфиденциальной информации о сотрудниках

Вашингтон, 5 января. Судом и отлучением от федеральных контрактов грозит Google Министерство труда США за то, что компания пока упирается и не раскрывает личные данные сотрудников по «некоторым требованиям министерства».

Исковая жалоба, как утверждает Ассошиэйтед Пресс, уже составлена и подана в суд по  административным делам. В качестве претензий указывается, что компания постоянно отказывается предоставлять министерству информацию, которая могла бы успокоить Министерство труда США в том, что в компании нет дискриминации по половым или расовым признакам в отношении сотрудников.

Представители Google, в свою очередь заявили, что тысячи данных на своих служащих отправляют в министерство, но кое-что уже не что иное, как «посягательство на личную информацию».

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Алексей Громов
#сша #суд #google #министерство труда сша #личные данные
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