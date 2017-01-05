Вашингтон, 5 января. ФБР, как выясняется, никогда не запрашивало доступ к серверам Демократической партии, чтобы изучить их и собрать доказательства «кибервзломов русских хакеров».

С сообщением об этом выступил представитель Национального комитета Демократической партии Эрик Уокер, подчеркнувший, что даже шесть месяцев спустя после якобы начавшегося расследования «участия» русских хакеров в выборах президента США, ФБР так и не подумало запросить доступ к взломанным серверам.

Как выяснил портал buzzfeed, распространивший комментарий Уокера, это государственной важности дело было поручено частной компании, которой, по каким-то причинам, представители спецслужб безоговорочно доверяют.

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