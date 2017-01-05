Аналитики раскрыли топ-10 автомобилей B-класса в России

5 Января 2017 07:46 50

Москва, 5 января. Аналитики провели анализ наибольшего спроса на автомобили машин B-класса в России в 2106 году и составили топ-список.

Как выяснилось, лидером рейтинга стала модель KIA Rio с показателем 79 862 проданных автомобилей. Второе место аналитики «Автостат Инфо» отдали Hyundai Solaris — автомобилей этой марки было продано 71 697 единиц.

Тройку лидеров продаж замыкает Volkswagen Polo, причем здесь зафиксирован рост — автомобилей этой марки продано в 2016 году больше, чем в предыдущем.

На четвертом месте топ-10 расположилась Renault Sandero — 24 719 проданных автомобиля, пятое место — за Skoda Rapid (22 732 автомобиля). На шестом месте — автомобиль отечественной LADA Kalina, на седьмом — Datsun on-DO, 11 323 проданных автомобиля.

А вот на восьмом, девятом и десятом местах по количеству проданных автомобилей расположились Ford Fiesta, Datsun mi-DO и Daewoo Gentra соответственно.

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