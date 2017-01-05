Советник Киссинджера: Вступление Украины в НАТО следует снять с повестки дня

5 Января 2017 07:23 31

Вашингтон, 5 января. Томас Грэм, директор консалтинговой компании Kissinger Associates, высказался по одному из вопросов, который считает чувствительным в отношениях с Россией, подчеркнув, что не видит причин для расширения НАТО.

Советник бывшего госсекретаря США, патриарха внешней политики Генри Киссинджера, Томас Грэм, которого даже прочили на пост посла США в России, прокомментировал для СМИ проблему расширения НАТО и надежд Киева на вступление в альянс.

В интервью русской службе «Голоса Америки» Грэм подчеркнул: «Касательно конкретно Украины: учитывая интересы России и чувствительность Москвы в этом вопросе, я не вижу, какие цели будут достигнуты путем предоставления Украине членства в НАТО».

Как добавил далее Грэм, он полагает, что это и не повысит безопасность НАТО, и не даст возможность восстановить отношения с Россией:.

«Я полагаю, — сказал Грэм, — Киеву необходимо самоисключиться из геополитической борьбы».

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